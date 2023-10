Jaarlijks terugkerend ‘Karfestival’ in Suriname dit jaar te Wanica

Het International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) van Suriname kondigt met grote vreugde het jaarlijkse terugkerende Ratha Yatra Karfestival aan en wel in het district Wanica. Ratha Yatra, ook wel bekend als het ‘Karfestival of Festival of Chariots’, is een van de prominente feestdagen in de Hare Krishna-beweging en trekt jaarlijks duizenden deelnemers en toeschouwers van over de hele wereld.

Dit jaar zal Ratha Yatra plaatsvinden op 7 oktober en zal het epicentrum zijn van spirituele devotie en culturele viering. Het festival begint om 17.00 uur, waarbij de kar van het Lux Interior Complex aan de Martin Luther Kingweg naar Ramcharans Playground aan de Dageraadweg wordt getrokken. Iedereen, ongeacht hun achtergrond, is van harte welkom om deel te nemen aan deze kleurrijke en betekenisvolle viering.

Ratha Yatra staat bekend om zijn kenmerken, waaronder de imposante kar die door de straten wordt getrokken door enthousiaste toegewijden en belangstellenden. Deze prachtig versierde kar draagt de beeldgedaanten van Heer Jagannath, Heer Baladeva en Zuster Subhadra, en symboliseert de terugkeer van deze godheden naar hun geboorteplaats.

Het festival omvat een reeks van zang, dans en spirituele activiteiten. Er zullen muzikale optredens, lezingen en heerlijk vegetarisch eten zijn die bezoekers de kans geven om dieper inzicht te krijgen in de rijke spirituele tradities van ISKCON Suriname.

“Ratha Yatra is een unieke gelegenheid om de tijdloze wijsheid van het Vedische erfgoed te ervaren en de kracht van saamhorigheid te voelen,” benadrukt de organisatie van ISKCON Suriname. “Het festival verwelkomt mensen van alle leeftijden en achtergronden om deel te nemen aan een dag vol kleur, vreugde en spirituele verlichting.” De organisatie deelt mee dat er pendelbussen worden ingezet om belangstellenden zullen vervoeren naar de verzamelplek in Wanica.

Dit evenement belooft een spirituele ervaring te worden en een kans om een van de levendige en traditionele aspecten van de Hare Krishna-cultuur te omarmen. ISKCON nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze viering van devotie en cultuur, en om de vreugde van Ratha Yatra te ervaren en te delen.