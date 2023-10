Ramsukul: “12 percelen Sabaku-project worden verkocht; men heeft me gevraagd of ik wil kopen”

Parlementariër Kishan Ramsukul stelt dat 12 percelen in het omstreden Sabaku-project worden verkocht. Een aantal van deze percelen worden door stichtingen verkocht. “Ze zeggen: ‘stichting overname, dus makkelijk i kan bai’. Men heeft me gebeld en gevraagd of ik wil kopen. Zover durft men te gaan”, zei de VHP’er donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

Hij deed voor de zoveelste keer een beroep op de Surinaamse regering om eindelijk informatie over dit project te verschaffen. Volgens de VHP’er vraagt hij als sinds de begrotingsbehandeling van 2022 naar informatie over dit project. In die periode heeft hij zelf een brief naar de procureur-generaal van Suriname geschreven. Hierna kreeg hij te horen dat het Openbaar Ministerie al maanden wacht op een ontbrekend document om het onderzoek rond de gronduitgifte af te kunnen ronden.

De parlementariër heeft toen de president aangeschreven om dit document zo spoedig mogelijk op te sturen naar het OM. Maar hij tast nog steeds in het duister.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat de regering het parlement beloofd had om binnen zes maanden het resultaat van het onderzoek van de evaluatie van dit project te presenteren. “Het is beloven en beloftes niet nakomen”, stelde hij. Zijn fractiegenoot Jennifer Vreedzaam zei dat zij eerder ook brieven naar de pg heeft geschreven over gronden die zijn ingepikt binnen Inheemse gebieden. “Ze schrijft me gewoon dat de president hier antwoord heeft gegeven, dus ze is klaar met de zaak”, aldus de politica.

Vorige maand zei president Chan Santokhi in de media dat er na ingrijpen 140 percelen zijn vrijgekomen in het Sabaku-project. Ook in dit geval waren er presidentiële besluiten nodig om zaken te blokkeren. Deze percelen gaan volgens hem naar de mensen die het dringend nodig hebben. Hieronder vallen personen met een beperking, alleenstaande moeders en jongeren die geen huis hebben.

Het project is gekocht door de Staat via Staatsolie die dividend hiervoor heeft afgetrokken. De percelen zijn in recordtempo verdeeld door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie en zonen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi kregen percelen in dit project. De ABOP-fractieleider Obed Kanape kreeg er zelfs twee percelen toegewezen. In april beweerde hij echter één van deze percelen vrijwillig te hebben teruggegeven.