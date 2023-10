Man parkeert auto op Wijdenboschbrug en springt in Surinamerivier

Een man heeft donderdagavond een personenauto op de Wijdenboschbrug geparkeerd (foto) en is daarna in de Suriname rivier gesprongen.

De reden waarom hij overgegaan is tot deze daad is nog onbekend, evenals zijn identiteit.

De politie heeft het rijtuig overgebracht naar bureau Nieuwe Haven.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).