Parlementariër: “200.000 tot 300.000 SRD voor nieuwe wateraansluiting”

De VHP-parlementariërs Asiskumar Gajadien en Barkat Mohab-Ali hebben tijdens de parlementsvergadering donderdag aandacht gevraagd voor de abnormale hoge kosten die personen moeten betalen voor een wateraansluiting van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM).

“We hebben een situatie waarbij mensen hebben gebouwd, maar wanneer ze een wateraansluiting aanvragen krijgen ze offertes in de buurt van 200.000 tot 300.000 SRD”, benadrukte Mohab-Ali. Volgens hem moet er een oplossing hiervoor worden gevonden, zodat schoon drinkwater ook voor deze personen beschikbaar is.

Mohab-Ali kreeg ondersteuning van zijn fractievoorzitter Gajadien die aangaf dat hij eerder zelfs concrete voorstellen aan zowel de SWM en de regering heeft gedaan. Zo moet volgens hem de monopolie van de nutsbedrijven om de materiaalkosten te bepalen, worden doorbroken. De burger/aanvrager zou volgens hem in staat moeten worden gesteld om de nodige materialen voor de aansluiting zelf aan te schaffen.

“Wanneer een offerte wordt uitgebracht, schrikt u soms hiervan. Bij een normale aansluiting waar er 20 meters van een buis nodig is, zie je soms dat deze in de tienduizenden SRD’s lopen. Terwijl als je alles uitrekent, je niet eens op 3.000 SRD zou komen. Laten de mensen de materialen daarom zelf aanschaffen. Dan zult u zien dat de personen slechts 30% van dat bedrag moeten betalen”, stelde Gajadien.

Op de agenda van deze vergadering stond de behandeling van de suppletoire begroting 2023. Gajadien deed daarom een beroep op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om meer te gaan investeren in de capaciteit van drinkwatervoorziening. Volgens de VHP-topper zijn er grote delen van Paramaribo en Wanica die de afgelopen maanden met een enorm lage waterdruk zitten. Vooral mensen die niet in staat zijn om een hydrofoor of durotank aan te schaffen. Er moet spoedig een oplossing komen.

Gajadien kreeg ondersteuning van NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis. Volgens Kensenhuis zitten een aantal woongebieden in Para op dit moment ook zonder de garantie van goed drinkwater.