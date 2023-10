Politie zoekt familie van overledenen die opgebaard liggen in mortuaria

In het mortuarium van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) liggen er momenteel zes lichamen opgebaard, waarvan geen familieleden zich tot nu toe hebben gemeld. Sommige van deze lichamen liggen al sinds 2021 in afwachting van identificatie en passende begrafenis- of crematieprocedures.

Ook in het mortuarium van het rouwcentrum van uitvaartbedrijf Poesa liggen vijf lichamen opgebaard, waaronder een lijkje van een pasgeboren baby.

Het Korps Politie Suriname doet een dringende oproep aan alle mogelijke familieleden van deze overledenen om onmiddellijk contact op te nemen met de betreffende autoriteiten. Dit is van cruciaal belang om de juiste stappen te kunnen nemen voor de laatste rustplaats van hun dierbaren.

Het gaat in totaal om tien mannen en een baby waarvan het geslacht niet bekend is. Van acht lichamen zijn de gegevens bekend. Drie lijken zijn ongeïdentificeerd meldt de Surinaamse politie in een oproep. Het gaat om:

Lichamen in het mortuarium van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW).

Lichamen in het mortuarium van het Rouwcentrum Poesa.

Familieleden worden opgeroepen om binnen twee weken na dagtekening contact te maken met het Korps Politie Suriname, de deelstructuur Forensische Opsporing op het telefoonnummer 404022 of het mortuarium van het Regionaal Ziekenhuis Wanca op het telefoonnummer 372600 in verband met het afstaan van de lijken voor eventuele begrafenis/crematie.