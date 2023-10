DNA-lid Jogi uit vergaderzaal gezet wegens gebruik krachttermen

De voorzitter van De Nationale Assemblée in Suriname, Marinus Bee, heeft VHP-parlementariër Mahinder Jogi donderdagmiddag uit de DNA vergaderzaal gezet. Hij deed dit, omdat Jogi buiten de microfoon krachttermen heeft gebruikt

Oppositie en coalitie waren op dat moment in een discussie verwikkeld omtrent de grondconversieregeling, welke recent door president Chan Santokhi is geregeld. Toen VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien aan het woord was, werd vanuit de oppositie de naam van Jogi enkele keren genoemd.

Dit viel niet in goede aarde bij Jogi, die vervolgens met krachttermen reageerde. Hij schreeuwde: “No kari mi kaolo nen”. NDP-parlementariër Melvin Bouva merkte toen op dat hij niet weet waarom Jogi boos is.

Bee greep gelijk in en vroeg Jogi om de vergaderzaal te verlaten aangezien hij zoiets niet gaat accepteren. Hierna werd een schorsing ingelast.

Toen de vergadering werd hervat, bood Gajadien namens de VHP-fractie zijn verontschuldiging voor het gedrag van zijn fractiegenoot. Hij benadrukte dat hij hoopt dat zoiets niet meer zal gebeuren.