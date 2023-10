Straatrover die telefoon buitmaakt ingerekend

De 37-jarige Ryan V. is deze week door de politie in Suriname aangehouden, nadat hij samen met comparant een beroving had gepleegd aan de Coesewijnestraat.

De rovers maakten een mobiele telefoon van het merk Redmi buit. Het lukte de politie van Latour om de verdachte Ryan aan te houden en over te brengen naar het politiebureau.

De verdachte ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan enig beroving. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De buit is nog niet achterhaald. De sterke arm werkt aan de aanhouding van de voortvluchtige verdachte.