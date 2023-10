Uiteenzetting feestprogramma 170 jaar vestiging Chinezen in Suriname

De eerste groep Chinezen kwam 170 jaar geleden op 20 oktober aan in Suriname. Vanuit de Chinese gemeenschap zullen verschillende activiteiten worden ontplooit in verband met de viering van dit jubileum. In een persconferentie gehouden op 6 oktober is de samenleving geïnformeerd over de komende festiviteiten.

De persconferentie werd voorgezeten door Jeffrey Lau, lid van de Nationale Commissie Jubileumjaren, Rudie Chin Jen Sem, secretaris van de Suriname Chinese United Association (SCUA), DNA-lid Chuan Rui Wang en Steven Xiao Feng Huang.

De commissie deelde mee dat er speciaal voor dit jubileumjaar een lied is gecomponeerd. Het lied is gezongen in vijf, in Suriname gesproken, talen te weten: Chinees, Sranan Tongo, Sarnami, Javaans en de Inheemse taal. Het lied getiteld ‘Bondru na krakti’, weerspiegelt een vuist welke eenheid symboliseert. Vandaar ook het thema van deze viering: Eenheid is kracht. Tijdens de openingsceremonie op 10 oktober in het Assuria High Rise zal het lied met bijbehorende clip gelanceerd worden.

Aan de activiteiten zullen verschillende Chinese verenigingen deelnemen. Het betreft onder andere culturele shows met praalwagens en acrobaten. De parade zal vanuit de Witte Lotus lopen naar NIS alwaar de festiviteiten zullen plaatsvinden. Aan deze loop zullen ook de winnaars van de afgelopen BVSS Avond Vierdaagse deelnemen.

Lau liet tijdens de persconferentie doorschemeren dat er in het NIS ook artiesten uit China zullen optreden. Verder zullen er ook wedstrijden gehouden worden, waaronder een Mahjong Drive in samenwerking met de Lions Club Paramaribo North en een basketbalwedstrijd.

Tijdens de herdenkingsmaand zullen verschillende districten worden aangedaan, waaronder het district Nickerie, alwaar de onthulling van een monument zal plaatsvinden. Tevens is in het district Coronie een onderzoek verricht naar de afstammelingen van Chinezen. Het gaat namelijk om bewoners met een Chinese naam, maar geen Chinees uiterlijk hebben.

Lau maakte verder bekend dat er van 28 tot en met 30 oktober een Chinese documentaire te zien zal zijn in TBL Cinemas. Deze documentaire gaat over de vestiging van de Chinezen in Suriname. Behalve genodigden en scholieren wordt de totale Surinaamse gemeenschap uitgenodigd om de documentaire te gaan zien en deel te nemen aan de festiviteiten.