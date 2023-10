Sampie: “Is het kabinet van de president een ministerie geworden?”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie heeft wederom zijn misnoegen geuit over handelingen vanuit het kabinet van de president. Hij stoort zich eraan dat kabinet van het staatshoofd SRD 6.1 miljoen voor de renovatie en reorganisatie van de Highway Markt aan de Martin Luther Kingweg gaat uitgeven, terwijl de Surinaamse ministeries van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) en Openbare Werken (OW) helemaal niet bij dit project zijn gekend.

“Is het Kabinet van de President een ministerie geworden? Om beleidsgebieden van ministers over te nemen. Is het gebruik dat DNA-leden zulke projecten mogen indienen bij het Kabinet van de President? Terwijl scholen geen meubilair hebben en ziekenhuizen moeten puzzelen, is bouwen van een markt prioriteit nummer 1 van de president”, stelde Sampie vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Het project is op verzoek van het bestuur van de markt enkele maanden terug door VHP-parlementariër Reshma Mangre ingediend en goedgekeurd bij het kabinet van de president. Bij de behandeling van de suppletoire begroting 2023 hebben diverse parlementariërs hun kanttekeningen hierop geplaatst.

Naast de vraag of deze renovatie op dit moment prioriteit geniet, vraagt Sampie zich ook of er een openbare aanbesteding is gehouden. “Wanneer het gaat om uitgaven van meer dan 1 miljoen SRD, dan zegt de Comptabiliteitswet dat er een openbare aanbesteding gehouden moet worden. Wanneer is er zo een aanbesteding geweest? Hoeveel inschrijvingen waren er en wat waren de bedragen van de bedrijven? Is dit alles volgens de juiste procedure gegund? Welk ministerie is belast met de uitvoering hiervan? Tot zover ik weet zijn de ministeries van ROS en OW nergens betrokken”, aldus de ABOP’er.

Mangre stelde als reactie dat zij als parlementariër oor en oog is van het volk en daarom op verzoek het voorstel heeft ingediend bij de bevoegde autoriteit. “Laat me hier duidelijk stellen dat ik niets te maken heb gehad met de financiën en de begroting. En de aannemer gaat het in fasen uitvoeren. Slechts 1.5 miljoen SRD is overgemaakt. Alles is volgens de comptabele regels geschied, dus mijn naam moet niet zomaar door het slijk worden gehaald”, aldus de VHP’er.