Ondernemer bedreigt schoonmoeder met illegaal vuistvuurwapen

De politie van Santo Boma heeft op donderdag 5 oktober de ondernemer K.S. in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet.

De verdachte is op die bewuste dag thuis bij zijn schoonmoeder gegaan alwaar hij vreselijk tegen haar tekeer is gegaan met een illegaal vuistvuurwapen.

Na de melding van het voorval te hebben ontvangen ging de politie ter plaatse voor onderzoek. Aldaar werd de verdachte, de schoonmoeder en de echtgenote van de verdachte aangetroffen. De betrokken partijen werden naar het politiebureau overgebracht voor verdere afdoening van de zaak.

De verdachte werd na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en het wapen is in beslag genomen.