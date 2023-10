‘Binnenkort geautomatiseerd systeem om gronduitgiftebeleid bij GBB transparant te maken’

Om het gronduitgiftebeleid bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) transparant te maken, zal er een geautomatiseerd systeem moeten komen. Daartoe heeft de Surinaamse president Chan Santokhi reeds opdracht gegeven aan GBB-minister Dinotha Vorswijk.

“Een zodanig goed beschermd geautomatiseerd systeem dat je direct kan zien wie welk perceel heeft aangevraagd. In dat systeem moet ook duidelijk zijn welke percelen er allemaal zijn en voor welke bestemming ze zijn. Nu is dat allemaal buiten die transparante sfeer, waardoor politiek enorm veel ruimte krijgt om daarbinnen te gaan manipuleren”, zei Santokhi maandagavond in het programma To The Point.

Het staatshoofd gaf aan dat gesjoemel met gronden niet iets van nu, maar al jaren bestaat. Om dit te veranderen zal binnenkort een presidentiële resolutie worden uitgebracht met betrekking tot richtlijnen grondbeleid.

Volgens de president geeft de Anticorruptiewet reeds aan waaraan de GBB-minister, GBB-directeur en grondinspecteur zich moeten houden, voordat een stuk grond wordt weggegeven. “Maar in die Anticorruptiewet is die strafrechtelijke norm niet aangegeven. Dus ik ben benieuwd hoe de procureur-generaal hiermee omgaat. Maar als er een hiaat is dan moet we aan die hiaten gaan werken. Maar wij zijn nu heel ver om een stukje ordening te brengen bij het ministerie van GBB, met niet alleen een geautomatiseerd programma, maar ook checks and balances”, aldus de president.

Santokhi merkte op dat wanneer de minister van GBB documenten ontvangt van een grondinspecteur of wie dan ook, zij voor honderd procent ervan uit moet kunnen gaan dat het een goed document is. “Dat gevoel heeft de minister vandaag niet. En die minister zegt me dat ze zelf in haar computer op Google Maps moet gaan checken of alles klopt. Zo kan je als minister niet werken. Dat je daar structuren hebt die met halve, valse en onvolledige rapporten komen. Wij sturen ze allemaal naar de procureur-generaal”, stelde hij.

Vandaar dat veel van deze zaken naar het procureur-generaal worden gestuurd. Dit zijn los van de bestuurlijke en beschermingsmaatregelen die er al worden getroffen. Hij is blij dat Vorswijk op zijn aandringen meegewerkt heeft om een aantal van de grondroof gevallen terug te draaien. Een aantal zijn teruggedraaid door de rechter.

Ook de grondconversie is bedoeld om de burger te beschermen. De president benadrukte daarom dat de negatieve perceptie die rond grondconversie wordt gecreëerd, moet worden weggehaald. Hij stelde dat er gekeken zal worden naar de opmerkingen en adviezen van de Staatraad, waarna de goede dingen zullen worden meegenomen. De bedoeling is dat de conversie al vanaf 1 november operationeel is.