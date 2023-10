In Suriname ontsnapte Guyanese verdachte weer aangehouden

De politie van het bureau Brokopondo heeft afgelopen vrijdag 6 oktober een 49-jarige Guyanese verdachte, die kans had gezien om uit een politiebureau in Suriname te ontvluchten, weer aangehouden.

Tegen de verdachte M.J. waren in de maand september 2023 in twee afzonderlijke zaken aangiften gedaan, waarbij de verdachte in het eerste geval een manspersoon een steekverwonding in zijn buik had toegebracht te Bewojo in het district Brokopondo.

In het tweede geval had de verdachte M.J. de aangever met de platte kant van een scherp voorwerp meerdere slagen toegebracht.

De wetsdienaren stelden een onderzoek in en hielden de verdachte op de kruising van de Afobakaweg en de weg naar Bewojo aan, waarna hij ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau. In afwachting op zijn voorgeleiding werd de verdachte in de politiewacht geplaatst, alwaar hij op een bepaald moment vreselijk tekeer ging met de politieambtenaren.

In zijn woeste bui heeft M.J. enkele shutter glazen van het gebouw kapotgeslagen en op een onbewaakt moment via de ontstane opening in een dichtstbijzijnde bosschage gevlucht. Het gelukte de wetsdienaren hem kort daarna wederom in de kraag te vatten, meldt de Surinaamse politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte M.J. door de politie in verzekering gesteld.