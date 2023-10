Vrouwelijk pompbediende overvallen door klanten gewapend met houwer

Een vrouwelijke pompbediende in Suriname, is maandag in de vooravond bij tankstation Hamburg aan de Saramaccaweg overvallen en beroofd van de dagopbrengst.

Volgens het slachtoffer gaat het om in totaal 37.000 Surinaamse dollars die de daders hebben buitgemaakt.

Vernomen wordt dat twee mannen op een bromfiets bij het voormelde pompstation stopten om bij te tanken. Ze hebben de desbetreffende pompbediende gevraagd om 50 SRD te tanken. Nadat ze klaar was vroeg ze naar het geld. De mannen gaven aan dat ze geen geld hebben.

Op dat moment hield de duorijder haar van achteren vast. Hij sleurde haar naar de shop van de service station. Onder bedreiging van een houwer werd haar broekzak doorzocht. Ze pakten het geld van de vrouw af. Ook uit de shop namen de daders de dagopbrengst weg.

Na de daad verlieten de rovers de plaats met hun bromfiets. De politie van Groningen werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.