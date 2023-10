Nurmohamed: “Zelfde aannemer afgekeurde hoofdbureau politie bouwt nieuwe vergaderzaal DNA”

Het is volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname (OW) inderdaad zo dat de aannemer, met wie er een contract is getekend voor de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor De Nationale Assemblee (DNA), dezelfde aannemer is die eerder gewerkt heeft aan het inmiddels afgekeurde pand van het hoofdbureau van politie op de hoek van de Gemenelandsweg en de J. A. Pengelstaat. Nurmohamed zou eerder gezegd hebben dat deze aannemer slecht werk zou hebben geleverd.

“Ik heb begrepen dat het dezelfde is”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Hij stelt dat er op zich niets mis is hiermee, omdat Suriname nog geen wet en regelgeving en ook geen ‘blacklist-systeem’’ heeft om aannemers te weren bij openbare aanbestedingen. Zolang zij voldoen aan de eisen, mogen zij meedoen.

“Ik heb wel beloofd dat die systemen komen. Binnenkort komt het Staatsbesluit uit waarbij we alvast de bevoegdheden gaan regelen van aannemers, ingenieurs en architecten. Dat gaat de eerste stap zijn naar ordening”, aldus de minister.

Op 9 oktober wordt het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe vergaderzaal. De bouwwerkzaamheden zijn volgens Nurmohamed al gestart. Vidjai Doerga Misier, directeur bij OW, heeft eerder namens Nurmohamed het bouwcontract ondertekend met aannemer Shailes Jankie.

Nurmohamed merkte op dat bij elk project een directievoerder wordt aangewezen die erop moet letten dat de werkzaamheden correct volgens afspraak worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat de aannemer verkeerd te werk gaat, dan is het de taak van dezelfde directievoerder om gepaste maatregelen te treffen.

“Een aannemer bouwt wat in het bestek staat en de directievoerder controleert of hij dat goed doet. Elke maand komt het voor dat we soms een project moeten stopzetten, omdat men zich niet aan de regels houdt”, aldus de minister. OW heeft in opdracht van DNA de aanbesteding uitgevoerd. De financiële middelen komen uit de begroting van DNA.