Kosten bouw nieuw hoofdbureau politie 9 miljoen euro

Gisteren vond wederom een regeringsraadvergadering (RRV) plaats. Daarbij werd de bouw van het nieuwe hoofdbureau voor het Korps Politie Suriname (KPS), ook onder de aandacht gebracht van de Surinaamse regering.

Er zal een openbare inschrijving voor de aannemers plaatsvinden. De kosten voor het gebouw op de hoek van de J.A.Pengelstraat en de Gemenelandseweg, zijn gesteld op 9 miljoen euro. Er zijn al intussen ook aannemers ge√Įdentificeerd die het zelfs goedkoper kunnen doen meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Eerder werd bekend dat het niet afgebouwd pand aan de Gemenelandsweg/Johan Adolf Pengelstraat gesloopt zal worden. De eerste steenlegging van dit bouwsel, werd in mei 2010 vlak voor de verkiezingen toen gedaan. Het gebouw werd tijdens regering Bouterse 1 wegens technische mankementen afgekeurd. De regering Bouterse had toen een andere locatie op het oog om het gebouw op te zetten, maar daarvan is er tot de dag van vandaag niets van terechtgekomen.

Het voormalig Surinaamse hoofdbureau van politie aan de Waterkant werd tijdens de militaire coup in 1980 in brand gestoken. Het gebouw ging compleet verloren en werd niet herbouwd.