Nieuw hoofdbureau KPS in pijplijn; bouwsel wordt gesloopt

Het Korps Politie Suriname (KPS) krijgt een nieuw hoofdbureau van politie. Dit besluit heeft president Chandrikapersad Santokhi genomen in overleg met de werkgroep Bouw Hoofdbureau van Politie, en na adviezen van het architectenbureau ACE Consultancy en in overeenstemming met de leiding van het KPS.

De werkgroep heeft op dinsdag 25 juli op het Kabinet van de President een ontmoeting gehad met het staatshoofd dat uiteindelijk de beslissing nam om het niet afgebouwd pand aan de Gemenelandsweg/Johan Adolf Pengelstraat te laten slopen en in de plaats daarvoor een nieuw hoofdbureau te laten opzetten.

Het ligt volgens presidentiële adviseur Pertapsing Goerdajal, die belast is met de werkgroep, in de bedoeling dat de sloopwerkzaamheden volgende week al van start gaan. Goerdajal legt uit dat er een aantal sessies zijn geweest met president Santokhi alvorens dinsdag het definitieve besluit is genomen. Het ging erom of er wordt doorgegaan met het huidige bouwsel of dat dit wordt gesloopt.

Goerdajal laat optekenen dat er door meerdere ingenieursbureaus adviezen zijn uitgebracht waarbij veiligheid en duurzaamheid van het niet afgebouwde pand de voornaamste zorgpunten waren.

Er bestond geen zicht of het gebouw – wanneer het zou worden gecompleteerd – hieraan zou kunnen voldoen. Er is overleg met de leiding van het KPS geweest en die heeft laten doorschemeren te gaan voor een veilige werkomgeving. Daarnaast is duurzaamheid ook een pré. De architect en de politie hebben hun technische inzichten gegeven, waarna besloten is het bouwsel te laten slopen en een nieuwbouw op te zetten.

Met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) is er reeds afstemming gepleegd om het proces tot slopen alvast in gang te zetten, zodat volgende week de werkzaamheden kunnen aanvangen.

Conform de comptabiliteitswet zal er ook een aanbesteding worden gehouden. “Het sloopbestek is er al”, zegt Goerdajal. Volgens hem zal het architectenbureau in de tussentijd het bestek maken voor de nieuwbouw.

Het streven is dat het nieuwe pand er binnen anderhalf jaar staat. Hierin zullen de korpsleiding, de logistieke en administratieve diensten van het KPS gehuisvest worden. De korpsleiding heeft reeds haar ontwerp gegeven en aangegeven hoeveel ruimte zij nodig zal hebben.