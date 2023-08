Dakloze man sticht brandje naast tankstation en slaat op de vlucht

Vanmorgen kreeg de politie in Suriname een melding van een woningbrand aan de Indira Gandhiweg, naast een tankstation. De politie van Latour ging voor onderzoek ter plaatse en trof in een verlaten pand (foto) een hoop plastic in brand. Ook werd een dak en thuisloze man ter plaatse aangetroffen.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om het vuur te blussen. De manschappen van post Lelydorp rukten zwaar uit met twee blusvoertuigen gevolgd door een tankwagen. Het vuur werd uiteindelijk met twee emmers water geblust.

Toen de politie de brandstichter in de boeien wilde slaan, zag hij kans om weg te glippen. Het is de zoveelste keer dat de politie en brandweer naar het zelfde adres moeten uitrukken, voor een soortgelijk geval.