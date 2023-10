Ouder schenkt 13 ventilatoren aan school in strijd tegen extreme hitte

Manish Katwaroe heeft woensdag 13 ventilatoren geschonken aan de Rambaran Mishre School in Nickerie. De geste is voor inzet tegen de extreme hitte momenteel in Suriname.

Het nieuwe schooljaar voor alle Basisscholen en Voortgezet Onderwijs (Leerjaar 9, 10 en 11, LBO en MULO) is op maandag 2 oktober aangevangen.

De basis- en VOJ-scholen sluiten in oktober om 12.00 uur. Het ministerie heeft daartoe besloten vanwege de hoge temperaturen gedurende deze maand.

Momenteel is het overdag rond de 34 graden in het land. De gevoelstemperatuur ligt hoger.