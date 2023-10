Nederlandse medici voeren wederom succesvolle kinderhartoperaties uit in Suriname

Een week lang opereerde de Nederlandse kinderhartchirurg Ryan Accord samen met Bram van Wijk van het UMC Utrecht samen met collega’s negen Surinaamse kinderen met complexe hartaandoeningen. De jongste patiënt was net één maand oud en amper 3 kilo, de oudste 16 jaar.

De operaties werden uitgevoerd met collega’s uit drie verschillende ziekenhuizen, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het UMC Utrecht en het UMCG.

“De samenwerking verliep soepel. Het was bijzonder om te zien hoe er al heel snel een hecht team ontstond. Het was in alle opzichten een succesvolle missie. Alle operaties zijn geslaagd en alle kinderen zijn ook al van de intensive care af,” vertelt chirurg Accord.

De kinderhartenmissie naar Suriname is belangrijk, omdat kinderen met een complexe hartaandoening niet in Suriname kunnen worden geopereerd: er is daar geen kinderhartchirurgie. Sommige kinderen worden wel naar andere landen gestuurd om daar geopereerd te worden, maar daar is te weinig geld voor.

De IC-verpleegkundige, anesthesist en IC-arts zijn voor de nazorg nog een paar dagen langer gebleven. De kinderartsen in Suriname nemen alle zorg voor deze patiënten nu weer over. Het team spreekt van een geslaagde missie.