Rusland wil niet vergeleken worden met Pengel, Arron en Venetiaan: “Mi de fa mi de”

Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), is het oneens dat hij in tegenstelling tot zijn voorgangers Johan Pengel, Henck Arron en Ronald Venetiaan, aangeduid wordt als een zwakke voorzitter van de groene partij.

“Alla sma san deh tap’ a grontapu disi a no srefi”, zei Rusland in het programma Bakana Tori. De NPS-voorzitter voerde aan dat er ook gekeken moet worden naar de periode waarop Pengel, Arron en Venetiaan leiding hebben gegeven aan de partij. Zo kunnen 1950 en 1960 niet worden vergeleken met 2023.

Pengel ontpopte zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw als de onbetwiste leider van de creolen. “En alla man ben knapu na en baka. Er was geen concurrentie in vergelijking met het heden waar je 20 tot 30 partijen hebt waar iedereen zichzelf leider noemt. Dus het was een heel andere situatie”, aldus Rusland.

Volgens de NPS’er heeft de situatie uit de periode van Pengel zich tot 1970 verder ontwikkeld totdat Arron de voorzittershamer overnam. “Eigenlijk in een hele goede periode van de NPS. Arron nam over en werd uiteindelijk minister-president”, stelde hij. Na de verkiezingen begin jaren negentig werd Venetiaan door Arron voorgedragen als president.

Rusland meent dat Venetiaan eigenlijk ook in een periode heeft overgenomen waar NPS één van de grootste politieke partijen was. “Er was geen concurrentie. Dus Venetiaan nam de voorzittershamer over in de functie van president. Tot 2012 gaf hij leiding aan de partij. Daar zagen wij al dat door diverse ontwikkelingen de NPS haar achterban had verloren”, aldus de politicus.

Nadat Rusland voorzitter werd, heeft hij aan de hand van de opiniepeilingen toen geconcludeerd dat de NPS slechts 3% van de kiezers achter zich had. Overigens stelt Rusland dat hij een andersoortige voorzitter is en niet iemand die springt en schreeuwt. “Mi e denki fosi mi e taki. En als dat in sommige mensen hun ogen niet goed is, dan zeg ik dat we in een democratische land leven. Mi de fa mi de”, aldus de politicus.