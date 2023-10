Minister OWC gaat in op tekort aan leerkrachten en meubilair

Het nieuwe schooljaar 2023- 2024 is reeds van start gegaan in Suriname. Er wordt geconstateerd dat er een aantal zaken minder vlot verlopen wanneer het gaat om de scholen en de leerkrachten. Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat verder hierop in tijdens een interview met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) op dinsdag 3 oktober 2023.

Enkele zaken die zich beginnen te ontwikkelen zijn o.a. dat er leerkrachten met buiten bezwaar zijn en of naar het buitenland zijn vertrokken. Op een aantal scholen is er een schaarste aan leerkrachten op enkele vak gebieden waaronder de talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde. “Een van de mogelijkheden is dat er een kwantiteit aan mensen in dienst wordt genomen omdat de aanbieding er ook is”, geeft de bewindsman aan.

“Wat betreft de leermiddelen is het zo dat wij al voldoende in huis hebben. Wij hebben nieuwe boeken gedrukt in België en de leerboeken zijn onderweg, zeilende. Er is wat stagnatie in het schema maar in de 3e week is dit opgelost”, aldus minister Ori. De bewindsman geeft verder aan dat dit geen nadelig effect op de scholen heeft omdat er veel leerstof wordt herhaalt van het vorig jaar waar daar vooral de maand oktober voor is uitgetrokken. In de 4e week zullen de nieuwe leerboeken gedistribueerd worden. ” Wij zijn in staat heel gauw op termijn, de komende week, de zaken tot rust te brengen” aldus de minister.

Vervolgens krijgt het leerjaar 9 een extra vak erbij genaamd ‘sector Media en Communicatie’ die 1 lesuur per week verzorgt zal worden vanaf oktober tot en met maart. De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk mensen uit de arbeidsmarkt werkzaam in die beroepen de echtheid te laten demonstreren in de klas. De leerkracht zal de inleiding van het vak doen gecombineerd met vakmensen uit de aanverwante beroepen. Deze zullen de scholen bezoeken. Het is een oriëntatie vak waarbij de kinderen meer te weten krijgen over hoe dit beroep in de praktijk werkt, wat allemaal komt bij kijken en wat arbeidsmarkt oriëntatie exact inhoudt. Omdat de kinderen straks moeten kiezen voor o.a. de beroepsrichting of de academische richting, zal dit vak de leerlingen meer informatie verschaffen. Er zijn een aantal sectoren gekozen die interessant zijn voor het kiezen van beroepen.

De minister merkt ook op dat er een tal van situaties zijn waar er een stukje onzekerheid is ontstaan bij de ouders van wie hun kinderen nog niet zijn ingeschreven op een school. Bij deze wilt de minister en zijn team de ouders gerust stellen door te stellen dat de achterstanden van de kinderen, die nog geen plek hebben, geholpen zullen worden. De minister toont alle begrip hiervoor. Het inzetten van trajectbussen is ook in de planning zodat de kinderen vlot van huis naar school kunnen en visa versa.