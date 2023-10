Afscheidsparty Maroef Amatstam en Georgy zaterdag 7 oktober in Rijswijk

Afgelopen weken waren Maroef Amatstam en Georgy Nojoredjo in Nederland voor hun Lobi Sranan tour. Over een paar dagen gaan de heren alweer richting Suriname. Maar voor het zover is, is er op zaterdagavond 7 oktober een speciale afscheidsparty in de Sir Winston Club te Rijswijk (vlakbij Den Haag).

Het wordt een gezellige Surinaamse avond met live optredens van Maroef en Georgy maar ook van de populaire allround formatie 2-Remember! De bekende Surinaamse DJ Andy Safado is momenteel ook in Nederland en zorgt samen voor DJ Shar voor de lekkere hits tussendoor. Je leest het: dit mag je niet missen!

Kaarten zijn in de voorverkoop online verkrijgbaar hier via Eventbrite. Indien er nog kaarten over zijn is het op de avond zelf ook mogelijk om vanaf 23.00u een kaartje aan de deur te halen. Voor informatie kunt u bellen naar 010-2151770.

Lobi Sranan! Afscheidsparty

Maroef, Georgy en 2-Remember live in Rijswijk samen met DJ’s Andy Safado en Shar

Zaterdag 7 oktober 2023

23.00u – 04.00u

Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Dresscode: feestelijk – geen petjes en/of sport kleren

Surinaamse catering wordt verzorgd door ROYAL JAVA FOOD