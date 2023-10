Het verhaal van bedrog: Hoe een vriendschap veranderde in een financiële nachtmerrie

In het afgelopen jaar heeft een financiële tegenvaller het leven van Greg* drastisch veranderd. Gedwongen om snel geld te vinden, werd hij door een goede kennis in contact gebracht met een geldschieter genaamd R.S. Normaal gesproken wantrouwig tegenover geldschieters, voelde Greg zich gerustgesteld door R.S, vanwege diens respectabele reputatie in de Surinaamse samenleving en de verschillende belangrijke functies die hij bekleedt.

Een overeenkomst werd gesloten: Greg zou zijn perceel met een getaxeerde waarde van 90.000 USD in onderpand ter beschikking stellen voor een lening van 25.000 USD, met een rente van 2% per maand gedurende 12 maanden. Alles verliep aanvankelijk soepel.

Echter, na de eerste twee maanden begonnen de problemen; Greg kon de rentebetaling niet meer voldoen. Geldschieter R.S. kwam met een oplossing: in plaats van maandelijkse rentebetalingen, zou Greg een vast bedrag van 5.000 USD aan de hoofdsom toevoegen, wat het totale verschuldigde bedrag aan het einde van het jaar op 30.000 USD zou brengen.

De geldschieter bleef Greg regelmatig bellen en betrok hem bij verschillende projecten, wat het vertrouwen van Greg in hem deed groeien en hij het idee had dat R.S. hem graag verder hielp in het leven. De twee raakten bevriend.

Gezien de moeilijke economische situatie in Suriname, gaf Greg meerdere keren aan dat hij het onroerend goed toch liever wilde verkopen. R.S. drong er echter steeds op aan om vast te houden aan het stuk grond en te proberen het geld te verdienen om de schuld terug te betalen.

Toen het jaar ten einde liep en de lening afgelost moest worden, kon Greg echter nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoen. R.S. stelde de betaling uit tot eind januari 2023, maar gaf aan wel boeterente te moeten berekenen. Uiteindelijk onthulde geldschieter R.S. dat het uitgeleende geld niet van hem was, maar van een vriend die hem als tussenpersoon gebruikte. Hij gaf aan dat het onroerend goed geveild zou worden als de betalingen niet voldaan werden.

Enkele dagen later kwam R.S. met een voorstel dat, volgens hem, Greg een heleboel hoofdpijn zou besparen. Greg kon het perceel vrijwillig overschrijven aan R.S. die er vervolgens voor zou zorgen dat de rente op de lening niet verder zou oplopen. Verder zou R.S. meehelpen bij het zoeken van een koper voor het onroerend goed. Als er sprake was van winst boven het verschuldigd bedrag, zou dit ten goede komen van Greg.

Greg stemde in goed vertrouwen in met dit voorstel en droeg het perceel over. Hij plaatste het onroerend goed zelf ook op verschillende verkoop websites, om dit onder de aandacht te brengen en de verkoop te bespoedigen.

Een aantal maanden later kreeg Greg een concreet bod van 40.000 USD. Enthousiast belde hij R.S. op met dit nieuws, omdat dit bod 10.000 USD boven de schuld was en dat altijd een goede winst zou zijn in deze harde tijd. R.S. gaf echter aan dat hij uitlandig was, maar dat hij de koper wel zou bellen om een en ander af te handelen als Greg het nummer doorgaf. Greg vond dit raar en gaf aan zelf het voorwerk te doen, zodat de verkoop soepel kon verkopen zodra R.S. terug was.

Bij het opvragen van de gegevens van het perceel kreeg Greg echter de schrik van zijn leven; het bleek dat R.S. het perceel enkele weken na overdracht al had doorverkocht!

Greg confronteerde R.S. met dit gegeven maar de ‘geldschieter’ gaf aan niets van enige verkoop te weten. Hij zou alles hebben overgedragen aan een voor hem onbekend persoon, in opdracht van de vriend die het geld aan Greg had geleend en aan wie hij een schuld had.

Het toeval wil dat Greg de nieuwe koper kende en hem meteen opbelde om te vragen hoe het zat. Die koper gaf aan het perceel voor 55.000 USD cash te hebben gekocht, wat betekent dat er een winst van 25.000 USD is gemaakt op het onroerend goed. R.S. werd hiermee geconfronteerd en bleef volhouden van niets te weten.

Hij beweerde dat hij contact zou opnemen met zijn vriend voor meer duidelijk. Die vriend was echter niet bereikbaar en R.S. vond het niet nodig om zijn volledige contactgegevens prijs te geven.

Greg vindt dat R.S. zwaar misbruik heeft gemaakt van de goede vertrouwensband tussen de twee. R.S. heeft hem namelijk geadviseerd om het perceel aan hem over te dragen met dien verstande dat een mogelijke veiling een slechter alternatief zou zijn. Ook de rente op de lening zou dan vervallen wat in het voordeel van Greg zou zijn. Verder zouden ze samen een geschikte koper zoeken en de rest van de winst onderling verdelen. R.S. zou hebben aangegeven dat het niet om woekerwinsten ging, maar om het terugkrijgen van de initiële lening met rente.

In de praktijk heeft R.S. vervolgens willens en wetens meegewerkt aan de verkoop van het onroerend goed zonder Greg verder hier over te verwittigen. Greg is met dit verhaal naar de media gestapt en overweegt aangifte van oplichting te doen bij de politie. Hij geeft aan het zeker niet hierbij te laten en overweegt verdere juridische en social stappen.

Dit verhaal werpt een schijnwerper op hoe een vertrouwensband en goede bedoelingen kunnen veranderen in een financiële nachtmerrie. Het dient als een waarschuwing voor anderen om altijd alert te blijven bij financiële transacties en hun rechten te beschermen.

De naam Greg* is een alias – de echte namen zijn bekend bij de redactie.