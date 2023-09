Weer Nederlands team naar Suriname voor hartoperaties bij kinderen

Net als vorig jaar gaat er vandaag weer een team deskundigen uit Nederland naar Suriname om een aantal hartoperaties bij kinderen uit te voeren. Het team bestaande uit medewerkers van het UMCG en Beatrix Kinderziekenhuis, wil het aantal uitgevoerde operaties dit jaar verdubbelen.

Suriname heeft zelf geen kinderhartchirurgie, waardoor soms goed behandelbare hartaandoeningen bij kinderen kunnen leiden tot blijvende schade. “Met deze missie brengen we de 75 jaar ervaring van Groningen binnen de kinderhartchirurgie naar Suriname”, meldt het ziekenhuis.

Het team zal in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) de kinderen opereren en voor de nazorg zorgen. Voor de prijs van één operatie over de grens kunnen nu 7 kinderen geopereerd worden in Paramaribo zelf.

De Groningse professionals zullen daarnaast hun ervaring en kennis delen met de Surinaamse collega’s, hetgeen bijdraagt tot een duurzaam effect op de kwaliteit van kinder(hart)zorg in Suriname. Doneren aan de Groningse kinderhartmissie Paramaribo 2023 kan hier online.

Het NOS Jeugdjournaal maakte vorig jaar onderstaand item over Nederlandse artsen die de Surinaamse Maroeshka aan haar hart opereerden: