Nederlandse medici naar Suriname voor hartoperaties bij kinderen

Binnenkort gaan 12 medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Beatrix Kinderziekenhuis naar Suriname om 7 hartoperaties bij kinderen uit te voeren.

“Suriname heeft zelf geen kinderhartchirurgie, waardoor soms goed behandelbare hartaandoeningen bij kinderen kunnen leiden tot blijvende schade. Met deze missie brengen we de 75 jaar ervaring van Groningen binnen de kinderhartchirurgie, naar Suriname. Het team zal de kinderen opereren en voor de nazorg zorgen”, meldt de Kinder Intensive Care van UMCG.

Voor de prijs van één operatie over de grens kunnen nu 7 kinderen geopereerd worden in Paramaribo zelf. Een ander belangrijk voordeel is dat de kinderen niet hoeven te reizen en dicht bij huis en de familie blijven.

Het hebben van een aangeboren hartafwijking heeft een grote impact op een kind en het hele gezin. Bij een uitzending is een kind en een deel van het gezin vaak wekenlang van huis in een vreemde omgeving. “Nu we ze in Paramaribo opereren zijn vriendjes en familie in de buurt en kan ook de rest van het gezin hun dagelijkse dingen (school/werk) blijven doen tijdens de periode van nazorg”, zegt de afdeling van het Groningse ziekenhuis.

“De aanwezigheid van de Groningse professionals is daarnaast een mooie gelegenheid om elkaars ervaring en kennis te delen. Een onderwijssessie in het AZP, samen met de Surinaamse collega’s is dan ook een belangrijk onderdeel van ons concept en draagt bij tot een duurzaam effect op de kwaliteit van kinder(hart)zorg.

Deze missie bespaart Suriname veel geld, maar alsnog zijn de kosten hoog. Graag willen wij het ziekenhuis in de bekostiging ondersteunen”, aldus de Kinder Intensive Care van UMCG. Via deze link kan er gedoneerd worden.