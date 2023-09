Illegale Braziliaan aangehouden voor gewelddadige beroving in hotel

De Surinaamse politie heeft deze week een 34-jarige Braziliaan, die illegaal in Suriname vertoeft, aangehouden in verband met een gewelddadige beroving in een hotel in de omgeving van de Tourtonnelaan.

De man R.D. wordt ervan verdacht op dinsdag 19 september samen met drie kompanen de 43-jarige V.D. in het hotel te hebben beroofd van zijn gouden halsketting, een horloge, een zonnebril en een groot geldbedrag in Amerikaanse dollars.

Volgens het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de aangever omstreeks 08.00u zou gaan ontbijten. Bij het openmaken van zijn kamerdeur werd hij gelijk overvallen door vier ongewapende manspersonen die hij van gezicht kende, waarbij hij slagen moest incasseren en beroofd werd van eerder aangegeven zaken.

Na de daad verlieten de verdachten de plek in een onbekende richting. De benadeelde heeft een snijwond in zijn gezicht opgelopen en klaagde van pijn over het hele lichaam en moest medisch worden behandeld. Hij deed aangifte op het politiebureau Geyersvlijt waarna het onderzoek in deze zaak overgedragen werd aan de Recherche van Regio Paramaribo.

Na verkregen informatie werden de verdachten in beeld gebracht en is het de leden van de Recherche van Regio Paramaribo gelukt om de verdachte R.D. dezelfde dag in de omgeving van de Tourtonnelaan in de boeien te slaan. Aan de aanhouding van de drie voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte R.D. door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.