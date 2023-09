15-jarig zwanger meisje neemt middel in: verklaart verkracht te zijn

Een 15-jarig meisje in Suriname meldde zich donderdag op de Spoedeisende Hulp, omdat ze chloor gemixt met Pine oil zou hebben ingenomen. Bij onderzoek is gebleken dat ze zwanger is.

De politie van Munder werd ingeschakeld die de tiener verhoorde. Ze verklaarde ten overstaan van de agenten dat ze een maand terug door drie mannen is verkracht op haar woonadres te Wanica.

Vernomen wordt dat ze enkele weken in verwachting is. Ze verklaarde verder dat ze bang was om gelijk na de verkrachting aangifte te doen. Het onderzoek wordt voortgezet door de afdeling Jeugdzaken van de Surinaamse politie.

De tiener is ter observatie opgenomen.