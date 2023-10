Bestuurster verleent geen voorrang en veroorzaakt botsing; benadeelde eindigt in goot

Bij een aanrijding tussen twee auto’s vanmorgen op hoek van de Hira- en de Nieuwezorgweg in Suriname, is een van de voertuigen in een goot langs de weg terechtgekomen.

De bestuurster van een Toyota Vitz reed rond 09.20 uur over de Nieuwezorgweg gaande richting de Santodorpweg. Gekomen op bovengenoemde kruising verzuimde de bestuurster voorrang te verlenen aan het verkeer op de Hiraweg, met de botsing als gevolg.

Door de klap kwam de benadeelde met zijn voertuig op z’n zij in de modderige goot terecht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Beide wagens raakten flink beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.