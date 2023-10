Oma (63) en kleinzoon (2) in woning overvallen door gewapende criminelen

Vier criminelen hebben woensdag op klaarlichte dag een 63-jarige vrouw en haar 2-jarige kleinzoon in een woning te Creola in Suriname overvallen. Volgens de aangeefster waren haar partner en zoon vroeg van huis vertrokken. Ze was op dat moment alleen met haar kleinzoon thuis.

Plotseling hoorde ze voetstappen bij de voordeur. Het traliewerk van de voordeur was op slot, maar de deur stond open. Tot haar schrik zag ze de vier rovers van wie twee gewapend met een vuistvuurwapen. Ze hielden de vrouw van buiten de traliedeur onder schot en dreigde haar te zullen doodschieten als ze zou wegrennen of lawaai zou maken.

De daders forceerden het traliewerk met een knijptang en een koevoet. Eenmaal binnen werd de aangeefster met tie-wraps gekneveld en in de woonkamer geplaatst, terwijl haar kleinzoon door een der daders werd vastgehouden.

De woning werd daarna overhoop gehaald. De daders vulden twee zwarte zakken met goederen waaronder: laptop, iPads en nog nader op te geven goederen. Vermoedelijk hebben ze de plaats daarna verlaten in een grijze Vitz.

De vrouw heeft zichzelf kunnen bevrijden en is naar haar buurman gerend om de Surinaamse politie in te schakelen. Het slachtoffer heeft lichte schrammen opgelopen. De politie van Jarikaba was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.