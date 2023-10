Definitief 5.000 euro voor 25.000 Surinaams-Nederlandse ouderen vanwege AOW-gat

Het Nederlandse kabinet heeft vanmiddag definitief besloten dat een groep van ongeveer 25.000 Surinaams-Nederlandse ouderen in 2024 een eenmalig bedrag van 5.000 euro uitgekeerd krijgt.

Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken aan mensen die voorafgaand aan de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen en een zogeheten AOW-gat hebben.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat aan De Telegraaf weten dat de hoogte van de uitkering van €5000 niet gebaseerd is op het werkelijke AOW-gat, maar op tegemoetkomingen die andere gedupeerde groepen eerder kregen. De krant schrijft verder:

“..Degenen die in aanmerking komen voor de uitkering zijn ouderen van Surinaamse herkomst, die er in verband met de onafhankelijkheid bewust voor kozen om uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland te gaan wonen. Om de uitkering krijgen, moeten ze voor hun verhuizing in Suriname gewoond hebben, tijdens de verhuizing 18 jaar of ouder zijn geweest en op 1 juli 2024 ten minste 20 jaar in Nederland hebben gewoond.

Voor de ontvangst van de uitkering hoeven zij niets te doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat ook de AOW uitkeert, maakt het bedrag namelijk automatisch over. Voorafgaand aan de betaling verstuurt de SVB in juni 2024 een aankondigingsbrief.

Ouderen die in juni 2024 geen brief van de SVB ontvangen en denken recht te hebben op het bedrag, hebben vanaf 1 juli 2024 twee jaar de tijd om zelf contact op te nemen met de SVB. Het te ontvangen bedrag heeft geen negatieve gevolgen voor het ontvangen van toeslagen of andere inkomensregelingen, zoals de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)…”