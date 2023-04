Duizenden Surinamers met AOW-gat krijgen eenmalig bijna 4.000 euro

Het Nederlandse kabinet gaat 122 miljoen euro reserveren, waarmee circa 34.000 Surinaamse Nederlanders eenmalig rond de 3.600 euro zullen ontvangen. Dat meldt het Parool vandaag.

Het gaat om mensen die vóór de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland kwamen. De ouderen waar het om gaat woonden tussen 1957 en 1975 in Suriname. Zij waren bij hun pensioen in de veronderstelling dat zij volledig AOW hadden opgebouwd, maar hadden dat niet gedaan voor hun jaren in Suriname. De uitkering is immers alleen bedoeld voor ‘ingezetenen van Nederland’.

Ze hebben hierdoor een AOW-gat: gemiddeld zijn hun AOW-uitkeringen nu tussen de 16 en 18 procent lager. De groep ervaart dat als een groot onrecht.

De Nederlandse regering zal een eenmalig gebaar van erkenning geven aan Surinamers met een onvolledige AOW-opbouw. In de voorjaarsnota is een bedrag hiervoor opgenomen.