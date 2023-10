Neven ex-president Bouterse integraal vrijgesproken in zware wapenzaak

De verdachten Ernesto en Patrick B., neven van oud-president Bouterse, zijn dinsdag door kantonrechter Duncan Nanhoe integraal vrijgesproken in een zware wapenzaak waarin acht verdachten waren aangehouden in Suriname.

Op 16 maart 2022 kreeg de Surinaamse politie omstreeks 22.30u een telefonisch melding van een informant, dat twee terreinwagens over de Gebroeders Peneuxweg reden, komende vanuit de richting van de veerverbinding Canawaima Fery en gaande in die van Nieuw Nickerie, waarvan de inzittenden vermoedelijk bezig waren met illegale praktijken en kennelijk verboden spullen aan boord hadden.

Aangekomen ter hoogte van het aannemingsbedrijf Baitali NV, zag de politie twee terreinwagens vanuit de tegengestelde richting aankomen.

Het eerste voertuig betrof een grijze Toyota Landcruiser, die bestuurd werd door Siglens L. Bij een onderzoek in het voertuig bleek dat de achter zittingen van het voertuig dichtgeklapt waren. De politie trof drie vuilniszakken, die gewikkeld en geplakt waren met plakband op de achter zitting. In elk van de vuilniszakken werden twee semi automatische wapens aangetroffen.

Onder de dicht geklapte zitting en wel op de vloer werd een groene ransel besmeurd met vermoedelijk bauxiet aangetroffen. In deze militaire rugtas werden nog twee semi automatische wapens aangetroffen. Verder werden er nog dertien patronenhouders, inhoudende scherpe patronen aangetroffen.

In totaal werden acht semi automatische vuurwapens, 313 patronen en 13 patronenhouders aangetroffen en in beslag genomen.

In het ander voertuig, een witte Toyota Prado die bestuurd werd door Guilliamo A., werden geen illegale en/of verboden spullen aangetroffen. De bestuurder verklaarde dat hij met nog zes andere mannen was afgereisd naar Nickerie en dat ze in hotel Griffith logeerden. De politie reed naar de locatie en trof inderdaad zes mannen te weten de verdachten Lorenzo B., Patrick B., Glenn B., Urwien W., Ernesto B. en Carlo A. aan.

Bij Lorenzo werden onder meer een vuistvuurwapen van het merk Glock en 60 patronen met bijbehorende houders, hasj en marihuana aangetroffen en in beslag genomen. In zijn auto werden een jachtgeweer, 15 hagelpatronen onder de achter zitting aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte Lorenzo beaamde dat deze goederen aan hem toebehoren en dat hij een drugsgebruiker is.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie achtte tegen alle verdachten de feiten wettig en overtuigend bewezen. Tegen Ernesto eiste het OM 12 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar en tegen Patrick werd een strafvoorstel van 12 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk gepresenteerd met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast werd een geldboete van 5000 SRD geëist subsidiair 2 maanden hechtenis.

Advocaat Gregory Sitaram betoogde in zijn pleidooi dat beide cliënten van hem van meet af aan alle verwijten met klem hebben ontkend. Ze hebben geen bemoeienis gehad met de diefstal en of bezit van de wapens. De magistraat concludeerde dat het OM geen link heeft kunnen leggen tussen de wapenvondst en de aanwezigheid van de neven van Bouterse in Nickerie. Op basis hiervan werden deze twee verdachten integraal vrijgesproken.

De verdachten Guilliamo Aloema en Siglens Lingaard zijn elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk, een geldboete van 5000 met een proeftijd van 3 jaar. Lorenzo Bocci is gevonnist tot 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar en een geldboete van 5000 SRD.

Tegen de overige drie verdachten Carlo A., Urwien W. en Glenn B. was er geen zaak. Ze zijn nimmer gedagvaard op de zitting. Alle verdachten zijn op vrije voeten. De in beslag genomen wapens, patronen en patronenhouders zijn verbeurd verklaard.