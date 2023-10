Vliegramp in de Bijlmer vandaag 31 jaar geleden

Op 4 oktober 1992, vandaag 31 jaar geleden, stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmer. Daarbij kwamen minstens 43 mensen om het leven.

De Bijlmerramp behoort tot de dodelijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart.

De herdenking van de Bijlmerramp wordt vanavond voor het eerst georganiseerd door buurtbewoners. Nabestaanden en betrokkenen staan woensdagmiddag bij de ‘Boom die alles zag’ stil bij de Bijlmerramp. De bijeenkomst begint om 17.30 uur.

Er zijn toespraken van onder anderen Henk van de Belt van het Comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Ook komen een nabestaande en een hulpverlener aan het woord, en is er muziek en poëzie.

Aan het eind van de herdenking wordt een minuut stilte gehouden en worden bloemen gelegd. Net als in voorgaande jaren is er tussen 18.00 en 19.00 uur geen vliegverkeer boven een deel van de Bijlmer.

Op de avond van de ramp redde de inmiddels overleden Willem Jacob Symor, beter bekend als ‘Pa Sem’, een achtergebleven 10-jarige jongen uit de vuurzee en raakte daarbij zelf ernstig gewond. In 2017 kreeg de in Suriname geboren held een brug in de Bijlmermeer naar zich vernoemd: