Brug in de Bijlmer vernoemd naar held ‘Pa Sem’

3 oktober 2017 | |

Op 4 oktober 2017 is het precies 25 jaar geleden dat een Boeing van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al in de flat Groeneveen in de Bijlmer crashte. Op de avond van de ramp redde de inmiddels overleden Willem Jacob Symor, beter bekend als ‘Pa Sem’, een achtergebleven 10-jarige jongen uit de vuurzee en raakte daarbij zelf ernstig gewond. Morgen krijgt de in Suriname geboren held een brug in de Bijlmermeer naar zich vernoemd.

Pa Sem, die vanwege zijn heldhaftige handelen tijdens de Bijlmerramp de bijnaam ‘held van de Bijlmer’ droeg, werd een een jaar na de ramp onderscheiden met de zelden toegekende Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. In 1993 kreeg hij ook de zilveren erepenning van de stad Amsterdam uit handen van toenmalig burgemeester Van Thijn. Zelf vond Pa Sem het overigens niet terecht dat hij door velen als een held beschouwd werd. In een interview met het dagblad Trouw zei hij: “Stel dat ik niet terug was gegaan, hoe had ik daarmee kunnen leven.”

Symor verhuisde in 1995 terug naar Suriname, waar hij een huis had gekocht. Hij overleed in september 2008 op 71-jarige leeftijd en liet een vrouw en kinderen achter. Morgen om 15.00 uur wordt aan de voet van de flat de ‘Pa Sembrug’ officieel onthuld door Thamara Symor, de dochter van Pa Sem. Later die dag vindt de 25ste herdenking van de Bijlmerramp plaats. (FOTO via AT5)