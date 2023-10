Auto-inbreker op heterdaad betrapt en aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen nacht een 21-jarige auto-inbreker aangehouden, nadat hij op op heterdaad werd betrapt. De verdachte Dirk L. was bezig in te breken in een van de voertuigen van Car Vision aan de Ringweg in Suriname.

De man had een ruitje van een paarse auto ingeslagen (foto) toen hij betrapt werd. De politie werd gealarmeerd over dieven op het terrein van de autohandelaar.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) rukten uit en troffen de inbreker in de auto aan. Hij werd terstond aangehouden en overgebracht naar politie Geyersvlijt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld.