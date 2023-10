RBTP houdt verdachten aan in berovingszaak waarbij vrouw naakt naar buren rende om hulp te zoeken

Leden van Regio Bijstand Team Paramaribo hebben dinsdag na intensief speurwerk drie verdachten aangehouden die een 34-jarige vrouw in diepe rust, in haar woning hebben beroofd. Het gaat om de 34-jarige Guillermo O., Lloyd D. (38) en Reney F. (51).

De twee worden ervan verdacht in de nacht van zondag op maandag de vrouw in haar woning te hebben overvallen en beroofd waarna ze haar gekneveld achterlieten. Dit gebeurde in een zijstraat van de Magentaweg in Suriname.

Nadat zij zich had bevrijd is ze naakt naar de buren gerend om hulp te zoeken.

Guillermo en Reney zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld en intussen overgedragen aan de recherche van regio Midden. Lloyd is heengezonden.