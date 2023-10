Opnieuw woning verwoest na overslaan grasbrand

Suriname wordt momenteel geteisterd door een reeks grasbranden. Deze oncontroleerbare branden hebben geleid tot diverse woningbranden. Zo zijn er de afgelopen drie weken zes gevallen geweest van vuil- en/of grasbranden die overgeslagen zijn op woningen.

Zo ook dinsdagochtend toen een grasbrand aan het einde van Biharie Jiawanweg in het politie ressort Santodorp, oversloeg naar twee onderkomens, waarin drie volwassenen en twee kinderen verbleven. De bouwsels werden geheel in de as gelegd.

Niemand was op dat moment thuis, waardoor niemand gewond raakte. Volgens de bewoonster was ze bij de buren toen zij de boodschap kreeg dat haar woning in de fik stond.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

De oorzaken van deze grasbranden worden momenteel onderzocht, maar droogte, hoge temperaturen en sterke wind worden genoemd als mogelijke factoren die hebben bijgedragen aan de verspreiding van het vuur. In een van de gevallen werd de grasbrand gesticht door een groep tieners.

De Surinaamse autoriteiten roepen dringend op tot voorzichtigheid en vragen het publiek om alle veiligheidsvoorschriften op te volgen.