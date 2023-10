Voor het eerst bezoekt een Surinaamse president de Dominicaanse Republiek

President Chandrikapersad Santokhi zal op uitnodiging van zijn ambtgenoot, Luis Abinader, vertrekken naar de Dominicaanse Republiek. Het is de eerste keer dat een Surinaamse president het land aandoet, aldus de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Het bezoek betreft onder andere het versterken van de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden waarnaast ook regionale en internationale issues aan de orde zullen komen.

Eerder dit jaar is de Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Roberto Alvarez, op bezoek geweest in Suriname. Het staatshoofd zal van 4 tot en met 8 oktober in het buitenland vertoeven.

De betrekkingen tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek zijn historisch altijd goed geweest. Suriname exporteerde Bruynzeel woningbouwpakketten naar het land. Het bezoek is belangrijk om de samenwerking tussen beide landen te verbreden op het gebied van handel en investeringen, functionele samenwerking op het gebied van onderwijs, energie en landbouw.

Verder zal aandacht worden besteed aan regionale en internationale issues die effecten hebben op het Caribisch Gebied zoals klimaatverandering, klimaatfinanciering, de aanstaande klimaattop in Dubai, de oorlog in Ukraine en de politieke situatie in Haïti. De samenwerking met regionale organisaties zoals de Association of Caribbean States (ACS) en Caribbean Forum (CARIFORUM) zijn hier ook deel van. Er zullen verschillende overeenkomsten worden ondertekend op het gebied van personenverkeer, landbouw en luchtvaart.

De president werkt op 5 oktober een formeel programma af met daarin een persoonlijk onderhoud met het staats hoofd van de Dominicaanse Republiek Daarnaast is er een bilaterale werkbespreking en een ontmoeting met de volksvertegenwoordiging van de Dominicaanse republiek.

Er reist een delegatie van 12 zakenlieden mee met president Santokhi. Deze zullen daar een eigen programma afwerken.