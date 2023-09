Opnieuw woning in brand gevlogen tijdens grasbrand

Dit weekend is weer een woning in Suriname in brand gevlogen als gevolg van een grasbrand. Het gaat om een verlaten houten woning aan de Goede Doelenweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.

Vernomen wordt dat men bezig was gras of vuil te branden, waarbij het vuur is overgeslagen naar de woning.

Toen de brandweer van Toekomstweg ter plaatse arriveerde was alles reeds platgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de Surinaamse brandweer vooral in de droge tijd heel veel meldingen binnen krijgt van grasbranden. Er is een boete vastgesteld van 15 SRD voor het stichten van grasbranden. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt in gesprek met Waterkant.Net dat deze boete achterhaald is.

De brandweer heeft vaker aan de bel getrokken bij de autoriteiten om de boete op te krikken, maar daar is tot nu toe geen verandering in gekomen. Vanwege het lage bedrag worden er geen boetes opgelegd. De procedure is dat de politie de boete moet uitschrijven.