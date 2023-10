Vrouw rent naakt naar buren om hulp te zoeken na overval

Een 34-jarige vrouw in Suriname is in de nacht van zondag op maandag door drie criminelen overvallen in haar woning, in een zijstraat van de Magentaweg. De vrouw was in diepe rust toen de rovers het huis binnendrongen.

Vernomen wordt dat de criminelen een raam hebben geforceerd. Ze hebben zich via de ontstane opening toegang tot het pand verschaft. Een van de rovers was gewapend met een vuistvuurwapen en de andere met een mes. De derde was ongewapend.

De vrouw werd meteen gekneveld en mishandeld. Als gevolg hiervan liep ze een zwelling op aan haar linkeroog en een snijwond aan haar bovenbeen.

De daders maakten 3.500 euro, 4.000 Surinaamse dollars, een halsketting en mobiele telefoons buit en lieten het slachtoffer gekneveld achter. Nadat zij zich had bevrijd is ze naakt naar de buren gerend om hulp te zoeken.

De politie van De Nieuwe Grond kwam kort daarna ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.