Eerste vuurwerkcontainers aangekomen in Suriname

De eerste vuurwerkcontainers zijn aangekomen in Suriname. Waterkant.Net verneemt dat het gaat om bijkans tien containers van 40 voet. De lading wordt ge√Įnspecteerd door de brandweer. Zij gaat na of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen.

Verder wordt vernomen dat er nog een aantal containers onderweg zijn. Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden.

Een importmanager van Liberty Fireworks zegt aan Waterkant.Net dat dit jaar de vrachtkosten per container behoorlijk zijn gedaald. Dat zou naar zijn zeggen te maken hebben met de herstellende situatie in de wereld na de uitbraak van het coronavirus.

Op de vraag wat de manager dit jaar verwacht van de verkoop bij zijn winkels antwoordt hij een goede verkoop. “Als ik kijk naar de reeds geplaatste bestellingen van personen en bedrijven, dan lijkt het erop dat Surinamers geloof hebben in betere tijden en massaal het jaar knallend willen afsluiten. Vuurwerk afsteken is nou eenmaal een traditie bij de jaarwisseling in ons land”.

Door het verbod op zware knal- en professioneelvuurwerk kopen consumenten massaal siervuurwerk. Slechts tot een bepaalde serie en grootte is toegestaan voor import. De zware spectaculaire modellen mogen hierdoor niet meer ingevoerd worden voor grote evenementen. De importmanager hoopt dat de president en procureur-generaal het verzoek tot invoer van kronto’s en overige zware modellen alsnog honoreert.

De verkoop aan winkeliers (groothandel) begint 1 december. De verkoop aan consumenten (kleinhandel) en de afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari.

Het streven van het Korps Brandweer Suriname is ook dit jaar erop gericht dat niemand letsel oploopt. Dit hoopt de brandweer te realiseren door het geven van voorlichting in de binnenstad en via de media. De afgelopen jaren is gebleken dat vooral kinderen het slachtoffer zijn geworden van vuurwerk.

Lees ook: International Mall of Suriname heeft zijn bezoekers afgelopen jaar verrast met een 1.000 shot vuurwerkspektakel van Liberty Fireworks.