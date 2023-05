Minister: ‘5.000 euro voor Surinaamse Nederlanders ter compensatie van AOW-gat’

De Nederlandse minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, heeft aan de Tweede kamer laten weten dat een groep oudere Surinaamse Nederlanders een eenmalig bedrag van 5.000 euro krijgt, ter compensatie van hun AOW-gat.

Het besluit richt zich tot ouderen van Surinaamse herkomst die vanwege en voor de onafhankelijkheid van Suriname bewust de keuze hebben gemaakt om naar Nederland te komen en dat deden met het oog op het behouden van rechten en plichten. Ten tijde van de verhuizing waren zij 18 jaar of ouder en zij hebben minimaal 25 jaar in Nederland gewoond.

In een brief aan de kamer schrijft de minister:

Ouderen van Surinaamse herkomst, die in verband met de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland zijn gekomen, ervaren een groot gevoel van onrecht bij hun onvolledige AOW-opbouw en de wijze waarop hier door de Nederlandse overheid in de afgelopen decennia mee om is gegaan. De gesprekken die ik met hen heb gevoerd hebben diepe indruk op mij gemaakt.

Ondertussen is een deel van de betrokkenen op hoge leeftijd. Ik voel daarom de urgentie om tot een gebaar te komen. Op 11 november 2022 heb ik u per brief geïnformeerd over hoe ik vervolg geef aan de afspraak uit het coalitieakkoord. Daarbij heb ik aangegeven dat ik een gebaar van erkenning verken, vanwege het onrecht dat deze ouderen ervaren en de politiek-bestuurlijke wens om iets voor hen te betekenen.

Op 17 november 2022 heb ik met uw Kamer gesproken over het voorgenomen proces. In de brief en in het commissiedebat heb ik vermeld dat ik een gebaar van erkenning uitwerk in een algemene maatregel van bestuur en deze graag met uw Kamer bespreek. Bijgevoegd vindt u een ontwerp van het besluit met de uitwerking van het gebaar van erkenning naar deze groep ouderen van Surinaamse herkomst.

Gebaar van erkenning

Er is een politiek-bestuurlijke wens om de pijn van deze groep vanwege de samenloop van omstandigheden te erkennen. Met het voorgenomen gebaar van erkenning, in de vorm van een eenmalig bedrag, wil ik recht doen aan de gevoelens die leven bij deze groep. Het ontwerpbesluit regelt als gebaar van erkenning een recht op een eenmalig bedrag van € 5.000 voor een bepaalde groep ouderen van Surinaamse herkomst.

Het gebaar van erkenning ziet op de unieke samenloop van omstandigheden van deze groep, gevormd door de verwachtingen die zijn ontstaan rondom het onafhankelijkheidsproces van Suriname en de komst van deze groep naar Nederland met het oog op behoud van rechten en plichten, de reeds jarenlang gevoerde discussie en de politiek-bestuurlijke wens om de bijzondere situatie van deze groep te erkennen.