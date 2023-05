Hoogbouw pand te Wageningen door brand verwoest

Dit hoogbouw pand in Suriname is maandagochtend door brand verwoest. Vernomen wordt dat het gaat om een woning annex winkel aan de Kromme Elleboogstraat te Wageningen, die niet meer operationeel was.

De eigenaar en zijn gezin waren naar Nickerie toen de brand uitbrak. Het betreft een pand van 12 bij 15 meters dat tegen brand was verzekerd. Het bovenste gedeelte was van hout opgetrokken en beneden van steen.

De buren werden wakker nadat ze knallen hoorden. Tot hun schrik zagen ze dat het pand in lichterlaaie stond. Na de ontdekking werd de Surinaamse politie en de brandweer ingeschakeld. Ondertussen was het bovenste gedeelte reeds uitgebrand.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Wageningen is belast met het onderzoek.