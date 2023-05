17-jarige vrouw laat meisje (15) seks met man hebben tegen betaling

Een 17-jarige vrouw is deze week door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld. De tiener wordt verdacht van mensenhandel.

De jeugdige verdachte heeft afgelopen maand een 15-jarig meisje naar een appartement gebracht, waar een man op haar wachtte. De tiener werd met de man achtergelaten in de kamer met de mededeling, dat de 17-jarige eten zou gaan kopen nadat zij geld had ontvangen van de man.

Nadat het meisje weigerde om sex met de man te hebben werd ze door hem mishandeld en verkracht. De moeder van het slachtoffer kwam achter de gebeurtenissen en deed aangifte bij de Surinaamse Jeugdpolitie.

Nadat de zaak aan de afdeling Trafickking In Persons (TIP) werd overgedragen werd de 17-jarige vrouw opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding. Na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier werd de verdachte na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Uit onderzoek is gebleken dat er nog een slachtoffer zou zijn benaderd om tegen betaling seks met mannen te hebben. Het bedrag dat aan het slachtoffer werd betaald, moest dan worden afgestaan aan de 17-jarige verdachte.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Het is niet uitgesloten dat er meerdere verdachten zullen worden aangehouden.