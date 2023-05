VIDEO: Zo trainden Nederlandse militairen in de jungle van Suriname

De Koninklijke Marine heeft bovenstaande recap video online geplaatst van de Jungle Training, die Nederlandse militairen onlangs ondergingen in het snikhete tropisch regenwoud van Suriname.

De training bracht de fijne kneepjes bij over hoe je jezelf redt onder extreme omstandigheden in de jungle.

Ongeveer 280 militairen van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine waren in Suriname voor de Jungle Warfare (Instructor) Course. Van de 280 militairen namen 120 mariniers en militairen van Luchtmobiele Brigade, samen met Surinaamse militairen deel aan de training.

Op 28 maart vond de gezamenlijke ceremoniële opening van de training plaats op de Ayoko Kazerne in Suriname. Dinsdag 16 mei zijn op de Ayoko kazerne nabij Zanderij de Nederlandse Jungletrainingen 2023 afgesloten. Geslaagde Nederlandse jungle instructeurs ontvingen samen met Surinaamse en Amerikaanse militairen hun certificaat.

Defensie was ook op andere plaatsen in het Caribisch gebied. Zij organiseert elk jaar een orkaannoodhulp oefening genaamd Hurricane Exercise (HUREX). Een belangrijke oefening omdat het ondersteunen van lokale en civiele autoriteiten na bijvoorbeeld een natuurramp één van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch Gebied is. Check dat filmpje hieronder: