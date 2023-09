Vp Brunswijk: “We hebben veel problemen, maar we lossen het op”

Hoewel vicepresident Ronnie Brunswijk het binnen de coalitie vaak oneens is met besluiten van president Chan Santokhi, stelt hij een goede verstandhouding met het staatshoofd van Suriname te hebben. De manier waarop beide functionarissen elkaar begrijpen, is volgens Brunswijk het bewijs dat deze samenwerking nog lang zal worden voortgezet.

“Soms bijna we nak’ kofu. We hebben veel problemen, maar we lossen het op. Eng e verstan mi en mi en verstan eng baka. En dat meki wi e go na langa”, zei Brunswijk woensdag bij de oplevering van het schoolcampus te Moengotapoe, Marowijne.

Met de oplevering van dit project, is één van de dromen van de vp in vervulling gegaan. Brunswijk stelde enigszins begrip te hebben voor de houding van Santokhi aangezien de VHP over 20 zetels beschikt. Indien rollen omgekeerd waren en de ABOP over deze 20 zetels beschikte, zou de geel-zwarte partij ook alles naar zich willen toetrekken en nemen.

“Kande unu ben kiri den”, grapte de vp. Hij vroeg zijn partijgenoten daarom om realistisch te zijn en begrip te hebben voor de samenwerking. In ieder geval kan hij wel rekenen op president Santokhi wanneer dat nodig is.

Brunswijk heeft hoge verwachtingen van dit middelbare schoolcomplex. Hij hoopt dat het niet te lang duurt voordat er ook een vleugel met universitaire opleidingen kan worden geopend. President Santokhi heeft MINOWC-minister Henry Ori opdracht gegeven om een jaar uit te trekken en een studie te doen naar de mogelijkheden hiertoe.

De vp hoopt vooral dat er voldoende personeel, waaronder leerkrachten, aanwezig zal zijn zodat er geen stagnatie ontstaat. Hij stelt dat onder de NPS bij het MINOWC mensen in dienst zijn genomen om op de scholen te werken, maar dat deze mensen niet eens komen opdagen. Zelfs de wachters en tuinlieden zijn nergens te zien.