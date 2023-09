Autowrakken in brand gestoken op privéweg

De brandweer in Suriname moest woensdag aan het einde van de middag uitrijden naar een privéweg aan de Peprepinweg, waar twee autowrakken in brand stonden. De politie van Santo Boma, die de brandweer in stelling bracht, was ter plaatse voor onderzoek.

Volgens een buurtbewoner die alarm sloeg werden de wrakken eerder op de dag naar het achterste gedeelte van een privéweg gebracht en woensdagmiddag in brand gestoken. Vanwege de vlammenzee en rookontwikkeling die vrij kwam werd de Surinaamse politie gealarmeerd.

De politie heeft de vermoedelijke brandstichter kunnen horen. Naar verluidt zijn de autowrakken in brand gestoken om het metaal gedeelte als scrap te verkopen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.