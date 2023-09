Robinhood verliest met 3-2 van Harbour View 

Robinhood heeft woensdagavond de derde wedstrijd van de Concacaf Caribbean Cup verloren. De landskampioen van Suriname verloor in Jamaica met 3-2 van Harbour View.

Na een half uur voetbal met tal van kansen voor beide teams bracht Shaquille Caïro Robinhood in de 33ste minuut op een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust trok Harbour View de stand gelijk via Omar Thompson in de 45ste minuut.

Na de rust, in de 50ste minuut, bracht Jamilhio Rigters de score naar 2-1 voor Robinhood. Shaqueil Bradford scoorde in de 55ste minuut de gelijkmaker voor Harbour View. In de 69ste minuut scoorde Bradford wederom en bracht zijn ploeg op een 3-2 voorsprong. Beide teams bleven kansen creëren, maar er werd niet meer gescoord.

Robinhood zit in poule B van het toernooi met vijf teams. Iedereen komt een keer tegen elkaar uit. De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de volgende ronde. De landskampioen staat momenteel op de tweede plaats.

De Surinaamse kampioen speelt de vierde wedstrijd van het toernooi thuis op donderdag 5 oktober tegen Atletico Pantoja van de Dominicaanse Republiek.