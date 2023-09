50-jarige man hoort schot en blijkt door kogel in rug te zijn geraakt

Een 50-jarige man in Suriname, is woensdagavond rond 20.50u door een kogel in zijn rug geraakt te Rensproject. De man vroeg daarna om hulp en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.

Naar verluidt zou de man een schot hebben horen afgaan, in de omgeving van zijn woning. Kort daarna voelde hij dat hij was geraakt door een kogel.

Het slachtoffer werd op de kruising Marcelina en de Dorcinestraat aangetroffen. Door wie het schot werd gelost en wat het motief is, is nog niet bekend.

De Surinaamse politie werd gealarmeerd en is een onderzoek gestart naar de toedracht van de schietpartij. Het onderzoek duurt voort.