Eerste campus in Marowijne heet Ronnie Brunswijk-campus: ‘A kon kba. Alla san e wooko’

De eerste campus in het district Marowijne, krijgt de naam ‘Ronnie Brunswijk-campus’. Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk deelde dit in een videoboodschap met de gemeenschap.

In de video is te zien dat het complex naast de VOS Scholengemeenschap Moengotapoe na anderhalf jaar in een vergevorderde stadium is. Ook beschikt het complex reeds over elektriciteit middels zonnepanelen en zullen de wegen rondom de gebouwen binnenkort worden geasfalteerd.

‘A kon kba. Alla san e wooko. Ronnie Brunswijk e set’ sani. En yu si dat alla sani dja seti kba’, zei Brunswijk in zijn videoboodschap. Hij hoopt dat het complex snel in gebruik kan worden genomen.

Op dit complex komen onder andere te staan middelbare scholen, cantines, zes internaten en een goed uitgerust laboratorium. De eerste steenlegging voor de bouw van dit onderwijscentrum werd verricht door Brunswijk zelf op vrijdag 28 januari 2022. Het aannemersbedrijf Koeman is belast met de uitvoering. Het streven was om het werk afgerond te hebben in juli 2022.

“Ik ben bijzonder blij dat ik dit voor Suriname heb kunnen doen. Als het aan mij ligt, krijgt elk district zo een complex! Ook al moet ik mijn laatste cent gebruiken om het te realiseren!”, zei de vp tot slot op zijn facebook-pagina.